Koçhisar isale hattı çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Aşgın: "Ekip sayısı artırılarak proje Eylül ayında bitirilecek"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tamamlandığında Çorum’un içme suyu konusunda yaşanabileceği sıkıntıları ortadan kaldıracak Koçhisar İsale Hattı Projesinde incelemelerde bulundu. Kamulaştırmalarla birlikte yaklaşık 150 milyon TL maliyetli Koçhisar’dan Eylül ayı sonunda su alınması öngörülüyor.

Belediye Başkanı Aşgın, yüklenici firma yetkilileriyle yaptığı görüşmede içme suyu konusunun önemli olduğuna vurgu yaparak, çalışan ekip sayısının artırılması ve projenin daha erken bitirilmesi konusunu dile getirdi. Firma, ekip sayısını artırarak projeyi erken bitirme sözü verdi.

Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile Koçhisar İsale Hattı çalışmalarını yerinde incelemek üzere şantiyeye giden Başkan Aşgın, burada firma yetkililerinden brifing aldı. Çalışmaların öngörülen hızda gitmesine rağmen mevsimlerin kurak geçmesi nedeniyle içme suyu konusunda yaşanabilecek sıkıntıları önlemek amacıyla Koçhisar’dan gelecek suyun büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Aşgın, firma yetkilileriyle yaptığı görüşmede ekip sayısının artırılarak çalışmaların daha erken bitirilmesini istedi. Firma yetkililerinin konuya sıcak bakmasıyla ekip sayısının artacağını ifade eden Başkan Aşgın, “Çorum’umuzun susuz kalmaması için gece gündüz demeden hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Bir yandan yeni su kuyuları açıyor, bir yandan da Koçhisar İsale Hattı’nın tamamlanması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın da yakından takip ettiği bir proje. Ödenek konusunda hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah Eylül ayı sonunda Koçhisar’ın suyu arıtma tesisimize ulaşacak ve şebekeye verilmiş olacak. Bunun için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz” dedi.

Çorum’un bu sene mevsim normallerinin altında yağış aldığını, Türkiye’nin en kurak iki ilinden biri olduğunu bu nedenle de barajlardaki su seviyesinin oldukça düştüğünü kaydeden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünya genelinde olduğu gibi mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle Çorum’da da içme suyu kaynakları azalıyor. Ülkemizde kuraklığın en fazla görüldü illerden biri de Çorum. Hemşehrilerimize su sıkıntısı yaşatmamak için her türlü alternatifi düşünüyor, dikkate alıyoruz. Çorum’umuz için hayati öneme sahip, uzun yıllar boyunca şehrimizin su ihtiyacını karşılayacak olan Koçhisar İsale Hattının bir an evvel tamamlanması için çalışmalarımızı büyük bir hızla sürdürüyoruz” diye konuştu.



"Yeni su kuyuları devreye alınacak"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin en az yağış alan iki ilinden biri olan Çorum’da barajlardaki su rezervlerinin iyice azaldığını belirterek açtıkları su kuyuları ve devreye aldıkları yeni su kaynakları ile içme suyunda sorun yaşamadıklarını söyledi. Bu zamana kadar 11 yeni su kuyusu ve kaynak devreye aldıklarını dile getiren Başkan Aşgın, önümüzdeki beş gün içerisinde de 3 su kuyusu daha devreye alınacağını, bu kuyuların sularını da arıtma tesisine ulaştıracaklarını vurguladı.

İçme suyunun önemini çok iyi bildiklerini, bu nedenle Koçhisar İsale Hattı Projesinin seçim dönemi verdikleri sözlerden birisi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Koçhisar İsale Hattı Projemiz, seçim dönemi sözünü verdiğimiz önemli projelerimizden birisiydi. Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde titizlikte durduk. Projemizin hayat geçmesinde ve bu noktalara gelmesinde büyük katkı veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pardemirli’ye, Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, milletvekillerimize, AK Parti il ve ilçe teşkilatlarımıza, DSİ yetkilerine ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"400 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık"

İçme suyu hatları başta olmak üzere altyapı çalışmalarına yönelik yatırımlarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, "Koçhisar İsale Hattı’nın yanı sıra önümüzdeki dönemde suya yönelik projelere yaklaşık 400 milyon TL’lik yatırım yapacağız. Yeni içme suyu arıtma tesisi, atık su arıtma tesisi, HES Projeleri ve diğer projelerimiz ve çalışmalarımızı Çorum’umuza kazandıracağız. Bu çalışmalar için yaklaşık olarak 400 milyon TL’lik bir kaynak ayırdık” ifadelerini kullandı.

