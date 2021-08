JASAT suç ve suçlularla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor

Çorum İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde suç ve suçlular ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan Jandarmanın Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 2021 yılı TemmuzAğustos ayları içerisinde uzun süredir aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

JASAT timlerinin yaptığı çalışmalar sonucu aralarında “Silahlı Yağma” suçundan hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan O.K. “Kasten Yaralama” suçundan hakkında 21 yıl 10 ay 25 gün kesinleşmiş cezası bulunan B.D. ve “Kasten Öldürme” suçundan hakkında 21 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş cezası bulunan Ö.K. adlı şahıslar olmak üzere çeşitli suçlardan aranan (46) şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 30’u cezaevlerine teslim edildi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel hak ve hürriyetlerini korumak Jandarmanın asli görev ve sorumluluklarındır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamak maksadıyla, ilgili makamlarla koordineli ve vatandaşlarımızın desteğiyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalara devam edilerek, faili meçhul olayların araştırılması ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

