Korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çorum’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 35 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, karında şişlik, ağrı, düzensiz adet kanamaları, sık idrara çıkma şikayetleri ile kentteki özel bir hastaneye başvuran S.K. adlı kadının yapılan muayenesinde tüm batını göbek üzerine kadar dolduran içerisinde çok sayıda miyomların olduğu pelvik kitle tespit edildi.

Opr. Dr. Mustafa Uzun ve ekibi tarafından yapılan başarılı bir operasyonla S.K. adlı kadının karnından 35 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı.

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