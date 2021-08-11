Hitit Üniversitesi Resim Bölümü özel yetenek sınavı başvuruları başladı Özel yetenek sınavı 24 Ağustos’ta yapılacak

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü özel yetenek giriş sınavı başvuruları başladı.

24 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan özel yetenek sınavı için ön kayıt başvuruları http://kayit.hitit.edu.tr/ adresinden online olarak 1019 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adayların özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilmeleri için 2021TYT sınavından en az 150 puan almaları gerekiyor.



50 öğrenci alınacak

20212022 eğitimöğretim yılı özel yetenek sınavı ile resim bölümüne 50 öğrenci alınacak. Resim bölümü özel yetenek sınavı “Natürmort Kompozisyon Çizimi” ve “Konulu Çizim (imgesel)” olmak üzere iki oturumdan oluşacak. Natürmort kompozisyon çiziminde adayın gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneği, Konulu Çizim (İmgesel) Sınavında ise adayın hayal edebilme kapasitesi, gözlem gücü, seçtiği konuya bakış açısı ve algı birikimini ön plana çıkartma yeteneği ölçülecek.

Adaylar sınav yönergesi ve kılavuzuna https://gstmf.hitit.edu.tr/ adresinden ulaşabilecek.

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