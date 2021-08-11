Çorum'da 300 sülün doğaya salındı

Çorum'un Kargı ilçesinde yaban hayatını geliştirmek için doğaya 300 sülün salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla Çorum'dan Kargı ilçesine getirilen sülünler, 14 köyde tabiatla buluşturuldu. Örencik, Karapürçek, Karaboya köylerinin kesiştiği vadide yapılan programa Kaymakam Abdulhamid Uyar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler ve köy muhtarları katıldı.

Milli Parklar Çorum Şube Müdürü Mustafa Gözler, Kızılırmak Vadisi içerisindeki ılıman iklim özelliği gösteren baraj ve ırmak vadisindeki alana sülünleri bıraktıklarını söyledi.



"Sülün, koruma altındaki türlerimiz arasında"

Doğanın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi için biyolojik çeşitlilik önemine değinen Gözler, şunları kaydetti:

"Hacıhamza köyünden itibaren her köye 20 şerli gruplar halinde sülünlerimizi yerleştirdik. Doğanın sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilebilmesi için biyolojik çeşitlilik çok önemli. Tarımsal zararlar, ormanlarda oluşan zararlar, biyolojik çeşitliliğin azalması neticesinde oluyor. Kargı ilçemizde ve Çorum’un diğer ilçelerinde uygun alanlara sülün ve keklik gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün üretmiş olduğu çiftliklerden alınmak suretiyle bu alanlara yerleştiriyoruz. Doğaya adapte olması neticesinde buradaki doğal çeşitliliğin artmasını amaçlıyoruz. Biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak, sülün nesli tehlike altındaki türümüz; koruma altındaki türlerimiz arasında. Bu alanda da uygun özellikleri taşıyan su, tarım ve orman ekosisteminin birleştiği ve rakımında düşük olduğu bu alanda inşallah bu türümüzün bu vadide adaptasyonunu sağlayarak çoğaltmak istiyoruz."



"Yaban hayatı çeşitliliğini artırmayı hedefliyoruz"

Gözler, "Önümüzdeki yıllarda da peyderpey destek vermek üzere bu alanlara yerleştireceğiz. Bir hafta öncede yine bu alana keklik salımı gerçekleştirdik. Keklik popülasyonu özellikle Laçin ilçesinden Kargı, Osmancık lokasyonunda sayı itibariyle azalma ve tükenme söz konusu. Bu alanlarda da çoğaltmak suretiyle yaban hayatı çeşitliliğimizi arttırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

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