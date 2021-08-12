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Çorum, kalp ve damar cerrahisinde merkez oldu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ve Kalp Merkezi’nde, Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanabilen kapalı yöntemle kalp ve damar ameliyatları yapılmaya başlandı Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal: "Kalp Merkezi Çorum’un yanı sıra bölgeye hitap ediyor” “Kliniğimizde verilen hizmet ile hastalarımızın Ankara gibi büyük merkezlere sevk oranları sıfırlandı”

İHA

Çorum, kalp ve damar cerrahisinde merkez oldu Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ve Kalp Merkezi’nde, Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanabilen kapalı yöntemle kalp ve damar ameliyatları yapılmaya başlandı Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal: "Kalp Merkezi Çorum’un yanı sıra bölgeye hitap ediyor” “Kliniğimizde verilen hizmet ile hastalarımızın Ankara gibi büyük merkezlere sevk oranları sıfırlandı”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ve Kalp Merkezi’nde, Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanabilen kapalı yöntemle kalp ve damar ameliyatları yapılmaya başlandı.
2012 yılında kurulan Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği ve Kalp Merkezi, hem doktor hem de altyapı anlamında önemli gelişme gösterdi. Deneyim gerektiren kalp ve damar ameliyatlar için daha önce Ankara’ya sevk edilen hastalar, artık bu merkezde tedavi ediliyor.
Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Başkanı Prof. Dr. Ertekin Utku Ünal, Çorum’da, ilk kez, aort damarı genişleyen bir hastaya farklı bir görüntüleme yöntemi kullanarak stent ile tedavi uyguladıklarını bildirdi.
Aort damarı genişlemelerinin hayati risk taşıyan durumlara yol açtığını, ameliyat veya stent ile tedavilerinin yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, şunları kaydetti:
"Tedavi edilmeyen durumlarda ise bu damarda yırtılma ve patlama riski nedeniyle büyük hayati risk bulunmaktadır. Bir hastamızda bu damarın boylu boyunca olan genişlemesi sırt ve beraberinde karın bölgesinden girilerek gerçekleştirilmiştir. Bu ameliyat günümüzde sayılı büyük merkezlerde yapılabilen, deneyim gerektiren, 810 saat sürebilen ve riski yüksek olan bir ameliyattır. Daha önceden ilimizde yapılmamış olan bu ameliyat Çorum ilinde ilk kez gerçekleştirilmiş olup, hastamızın hastalıklı aort damarı değiştirilmiş, sol kol damarına bypass yapılmış ve karaciğere giden damarı yenilenmiştir ve hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir. Bu tür riskli ve zor ameliyatlar merkezimizde yapılmaya devam edilecektir.”

"80 yaşındaki hasta, kapalı yöntemle yapılan ameliyatla tedavi edildi”
Prof. Dr. Ünal, aort genişlemesi bulunan 80 yaşındaki bir hastanın da Ankara ve İstanbul’da birkaç merkezde uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle tedavi edildiğine işaret etti.
Kalp ve böbrek yetmezliği, kalp damar hastalığı ve akciğer problemi bulunan 80 yaşındaki hastanın açık ameliyatı kaldıramayacak durumda olduğunun belirlenmesiyle, kapalı yöntemle ameliyat yapılmasına karar verdiklerini anlatan Prof. Dr. Ünal, şöyle devam etti:
“Fakat bu yöntemde kullanılacak olan görüntüleme ilacının da böbrek yetmezliği bulunan hastamızın böbrek fonksiyonlarını daha da bozabileceği ve diyaliz hastası olabileceği riski göz önüne alınarak işlemin çok az sayıda merkezde uygulanan bir yöntem ile yapılması kararlaştırıldı. İşlem sırasında görüntüleme gaz yöntemi ile yapılarak hastanın böbrek fonksiyonları korundu, aort damarı genişlemesi giderildi ve ileriki yaşamında diyaliz ihtiyacı duymayacak şekilde tedavi edildi."

"Çevre illerden hasta almaya başladık”
Kalp ameliyatlarının, çoğunlukla kalbin durdurularak yapıldığını dile getiren Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu:
"Bu ameliyatlar için teknik malzeme çeşitliği, hekim ve hekim dışı sağlık personelinin tecrübesi oldukça önem arz etmektedir. Bu tür ameliyatlar her ameliyathanede bulunmayan teknik ekipman gerekliliği içermektedir. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi, artan tecrübesi ve altyapısı sayesinde, Çorum’un yanı sıra bütün çevre nüfusa hitap etmektedir. Çevre illerden hasta almaya başladık. Amasya, Sinop, Tokat, Kırşehir ve Niğde gibi illerden gelen hastalarımıza da hizmet vermekteyiz. Kliniğimizde verilen hizmet ile hastalarımızın Ankara gibi büyük merkezlere sevk oranları sıfırlanmıştır.”

“Kalp ameliyatlarında yüzde 50’lik artış”
Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’na ait 2 ameliyathanenin, aynı anda 2 açık kalp ameliyatı yapılabilecek teknik donanıma sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünal, “5 yataklı bir yoğun bakımımız mevcut olup, 20 yataklı bir servisimiz bulunmaktadır. Ayaktan hastalarımıza ise polikliniğimizde haftanın her günü hizmet vermekteyiz. Anabilim dalında 1 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 2 uzman ve 1 uzmanlık öğrencisi, klinik olarak ise 6 ameliyathane hemşiresi, 3 perfüzyonist, 9 yoğun bakım hemşiresi, 7 servis hemşiresi, 3 tıbbi sekreter, 7 klinik destek personeli ile hizmet vermekteyiz” şeklinde konuştu.
Kalp Merkezi’nin gerekli ekipman ve personelin temin edilip kurulmasından sonra yıllık 100 açık kalp ameliyatı kapasitesi ile ameliyatların yapılmaya başlandığını, yıllar içerisinde bu rakamın 200 civarına ulaştığını anlatan Prof. Dr. Ünal, “Bu yılın başından itibaren de ilk 4 aylık süreçte 100 açık kalp ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakam geçen yıllar ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 50’lik bir artışa tekabül etmektedir. Bu yıl öngörülen açık kalp ameliyatı sayısı 300 olmaktadır. Bu sayı büyük şehirlerdeki çoğu üniversitenin kalp merkezi ameliyat sayılarından daha yüksek bir hacim oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Ünal, damar ameliyatları alanında ise yıllık olarak yaklaşık 200 civarında operasyon yapıldığını kaydederek, “Vücudun atardamar (damar tıkanıklıkları ve damar genişlemeleri) ve toplardamar (varis, venöz yetmezlik) hastalıkları, diyaliz hastaları için erişim yollarının oluşturulması ve kanser hastaları için ilaç erişim yollarının oluşturulması ameliyatlarının hepsi merkezimizde yapılmaktadır” diye konuştu.

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