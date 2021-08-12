Tarım işçilerinin çocukları gönüllerince eğlendi

Çorum Belediyesinin düzenlediği programla, kente mevsimlik tarım işçisi olarak gelen ailelerin çocukları doyasıya eğlendi. AHL Park eğlence merkezi ve Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen programda çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı buldu.

Çocuklara yönelik daha önce de benzer etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi aileleri tarımda çalışmak için Çorum’a gelen 67 çocuğa yönelik AHL Park ve Buhara Kültür Merkezinde eğlence alanlarında etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte birbirinden güzel oyunlar ve aktivitelere katılan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Buhara Kültür Merkezinde düzenlenen çocuk şenlikleri ve etkinliklerinin ardından çocuklar bowling oynadı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’da çocuklarla birlikte çeşitli oyunlar oynayarak onların sevincine ortak oldu. Doyasıya eğlendikleri bir günün ardından kendileri için hazırlanan ikramlar ve hediyeleri alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.