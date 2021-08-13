Çorum'da depo yangını; minibüs ve tarım aletleri alev alev yandı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da, garaj olarak da kullanılan depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, servis minibüsü ve tarım aletleri kullanılamaz hale geldi.
Hamamlıçayköy'de Hüseyin Avcı'ya ait olan ve garaj olarak da kullanılan depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin sardığı park halindeki servis minibüsü ve depodaki tarım aletleri, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-08-13 10:38:31
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