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AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu afet bölgesinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Devletimizin desteği, milletimizin feraseti ile bu süreci de atlatacak" "Bu günlerin üstesinden devlet millet el ele, hep birlikte geleceğiz" “Devletimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacaktır”

İHA

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu afet bölgesinde Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Devletimizin desteği, milletimizin feraseti ile bu süreci de atlatacak" "Bu günlerin üstesinden devlet millet el ele, hep birlikte geleceğiz" “Devletimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacaktır”

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devletin tüm kurumlarının Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaraların sarılması için canhıraş bir şekilde çalışma yaptığını belirterek, “Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için gerekli talimatlar verildi. Çalışmalar hızla sürdürülüyor. Devletimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacaktır” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. İlçede büyük bir yıkıma neden olan sel felaketinin hemen ardından bölgeye giden Milletvekili Erol Kavuncu, selden etkilenen vatandaşlarla görüşerek kendilerini dinledi. AK Partili bir grup milletvekili ile birlikte ilçeye giden Kavuncu, vatandaşların yaralarının sarılması için bölgede yürütülen çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

"Son yıllarda ülkemizde yaşanan en büyük sel felaketlerinden birisi "
Son yıllarda ülkede yaşanan en büyük sel felaketlerinden birisinin Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana geldiğini dile getiren Kavuncu, “Maalesef son günlere ülkemiz orman yangınları, sel, heyelan afetleriyle mücadele etmektedir. Son yıllarda ülkemizde yaşanan en büyük sel felaketlerinden birisi de Kastamonu'nun Bozkurt ilçemizde meydana gelmiştir. Bir yılda yağan yağmurun neredeyse 1.5 katı yağmur (metrekareye 315 kg) yarım saatte yağarak görülmedik bir sel afetine sebep olmuştur. Felaketin boyutları ve acımız çok büyüktür. Canlarımızı yitirdik, kayıp bildiriminde bulunulan ve halen bulunamayan, ulaşılamayan vatandaşlarımız vardır. En büyük beklentimiz ve duamız can kayıplarımızın artmamasıdır. Zira aziz milletimizin güçlü devleti, can kaybı dışındaki bütün yaraları saracak, bütün zararları telafi edecektir" dedi.

"Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları bütün afet noktalarında mücadele ediyor"
Yaşanan sel felaketinin ardından devletin, her türlü imkânını seferber ederek 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla her zamanki gibi bugün de milletin yanında olduğunu vurgulayan Kavuncu, “Devletimizin tüm kurum ve kuruluşları, afetin meydana geldiği ilk andan itibaren büyük bir özveriyle gece gündüz demeden bütün afet noktalarında mücadele etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki yetkililer afet bölgesi Bozkurt ilçemizi ziyaret ederek acılarını paylaşmışlar, yaraların biran evvel sarılması için gerekli çalışmalar gecikmeksizin başlatılmıştır. Yaşanan afeti yerinde inceleyip tüm boyutlarını değerlendirerek şu anda ve önümüzdeki süreçte hangi çalışmaların yapılabileceği görüşülerek karara bağlandı. Çalışmaların sevk ve idaresi, organizesi, yeni ihtiyaçların belirlenmesi hususunda istişarelerde bulunuldu. Konutlarıişyerleri yıkılan, zarar gören vatandaşlarımızın; konutları, işyerleri bir yıl gibi kısa bir sürede yapılarak teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

“Devletimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacaktır”
“Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde devletimizin tüm yetkilileri sahada yaraların sarılması için canhıraş bir şekilde çalışmaktadırlar” diyen Kavuncu, “Vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için gerekli talimatlar verildi, çalışmalar hızla sürdürülüyor. Devletimiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacaktır. Necip milletimiz de her zamanki ferasetli, basiretli duruşuyla milli birlik ve beraberlik ruhuyla tüm zor zamanlarda olduğu gibi bugünde tek yürek olmuş durumda. Ülkemizin dört bir yanından afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılanması için akın akın Bozkurt ilçemize yardım, yardım ekip ve ekipmanları gelmektedir. Aziz milletimiz afetzedelerimiz için seferber olmuş durumdadır. Çorum’umuzdan da Çorum Valiliğimiz ve Çorum Belediyemiz tarafında afet bölgesine ihtiyaç duyulan araç gereç ve personel sevk edilmiş, afet bölgesinde çalışmalarına devam etmektedir. Devletimizin desteği, milletimizin feraseti ile bu süreci de atlatacak; bu günlerin üstesinden devlet millet el ele, hep birlikte geleceğiz inşallah" diye belirtti.

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