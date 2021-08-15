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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu MYO yeni kampüsünde öğrencilerini bekliyor

İHA

Sungurlu MYO yeni kampüsünde öğrencilerini bekliyor

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'nun imkanları ve hedefleri hakkında bilgi veren okul müdürü Dr. Öğr. Üyesi Buğra Bağcı, YKS tercihi yapacak öğrencileri yeni Sungurlu Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünde eğitim almaya davet etti.
Sungurlu MYO Müdürü Buğra Bağcı, "Sungurlu MYO olarak özellikle alanında yetkin akademik kadromuz ve modern fiziki ortamlarımızla geleceğin işgücüne katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Yeni kampüs alanımızdaki teknolojik donatılara sahip dersliklerimiz, kapsamlı uygulama laboratuvarlarımız, zengin kütüphanemiz ve çok yönlü sosyal imkanlarımızla öğrencilerimize kaliteli bir öğrencilik hayatı sunmayı hedefliyoruz. Eğitimöğretimde kaliteyi önemseyen bir kurum olarak nitelikli mezunlar yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bu anlamda, öğrencilerimize çift anadal imkanı sunarak aynı anda iki bölüm diploması almayı, yandal imkanı sunarak ise başka bir bölümde uzmanlaşma sertifikası almayı mümkün hale getiriyoruz" dedi.
Sungurlu MYO'da ders müfredatları sektör temsilcileri ve mezunlarla yapılan görüşmeler çerçevesinde sürekli olarak güncel tutulduğunu kaydeden Bağcı, "Öğrencilerimizi değişim programları konusunda teşvik ederek özellikle yurt dışında farklı bakış açıları kazanmalarını önemsiyoruz. Tüm bunlar bize daha kaliteli ve keyifli bir öğrencilik hayatının yanında iş hayatına daha nitelikli mezunlar verme imkanı sunmaktadır. Bunun yanında özellikle sağlık teknolojileri alanında ihtisaslaşan bir birim olarak kampüs alanımızı sağlık kampüsüne dönüştürme konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir" şeklinde konuştu.
Sungurlu MYO'yu tercih etmeyi düşünen öğrencilerin ilgilendiği bir başka konunun da barınma olduğunu düşündüğünü kaydeden okul müdürü Bağcı, "Bu anlamda özellikle Kredi Yurtlar Kurumu’na ait 330 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdumuzun kampüs alanı ile bitişik olması öğrencilerimize büyük kolaylık sağlamaktadır. Yine ilçe merkezinde bulunan 150 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdu da öğrencilerimize barınma imkânı sunmaktadır. Bunun yanında gelişmiş bir ilçe konumunda olan Sungurlu’da yer alan özel yurtlar da üniversite öğrencilerimiz için kolaylıklar sağlamaktadır. Barınma imkanlarının yanında ilçemizin SamsunAnkara yolu üzerinde konumlanması ulaşım sorununu da ortadan kaldırmaktadır" ifadelerini kullandı.
Sungurlu MYO'daki bölümler hakkında da bilgi veren Bağcı, "20212022 eğitimöğretim döneminde Bilgisayar Programcılığı Programı, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi (İkinci Öğretim), Fizyoterapi Programı, Sosyal Hizmetler Programı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, İşletme Yönetimi Programı, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ile tercih kılavuzunda yer almaktayız. Yine, yakın zamanda Ortopedik ProtezOrtez bölümümüz YÖK tarafından kabul edilmiş ve 2022 yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Bununla beraber yeni bölüm tekliflerimizin de değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu şekilde yoğun çalışmalarla bölüm sayımızı daha da artırmanın yanında nitelik ve kaliteden ödün vermeyen bir anlayış ile yolumuza devam ediyoruz. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu günümüzde her yönüyle donanımlı işgücü yetiştirmeye odaklanan Sungurlu MYO olarak, iş hayatlarında daha başarılı günleri hedefleyen ve güncel gelişmelere odaklanan yeni öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.

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