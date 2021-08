İntihar girişimini gören telefona sarıldı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da 7 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkan M.Y., intihara kalkıştı. Çevrede toplanan kalabalık, cep telefonları ile olayı görüntüleyip, canlı yayın yaptı. Ailevi sorunları olduğu iddia edilen M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.

Olay, Gazi Caddesi´nde bulunan 7 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre , M.Y., ailevi meseleleri nedediyle bir iş merkezinin çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan M.Y.´yi gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, olası atlama ihtimaline karşı zemine şişme yatak açtı. Polis M.Y.'yi ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan yüzlerce kişi de cep telefonları ile görüntü almaya çalıştı. Bazı kişiler de sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. M.Y., polis tarafından ikna edilip çatıdan indirildi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-16 16:07:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.