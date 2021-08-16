İntihar girişimini film gibi izlediler Cep telefonlarıyla canlı yayın yapan vatandaşlara trafik polisleri müdahale etti Polisin 2 saat süren çabaları sonucu şahıs çatıdan indirildi

Çorum’da bir kişi 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın intihar girişimini gören vatandaşlar, olayı film izler gibi seyrederek cep telefonlarına kaydetti.

Olay, Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma giren Mustafa Y., cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatı katına çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri Mustafa Y.’yi ikna edebilmek için uzun süre uğraştı. Yakınlarının da olay yerine gelmesi ve polis ekiplerinin iki saatlik ikna çalışmalarının ardından şahıs çatıdan indirildi.



'Polis müdahale etti'

Öte yandan olay sırasında bölgede bulunan vatandaşların intihar girişimini film izler gibi seyretmesi dikkat çekti. Korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan vatandaşlar cep telefonu ile o anları kayıt altına alıp canlı yayın yaptıkları görüldü. Polis ekipleri maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması üzerine uyarıda bulunarak bölgeden uzaklaştırdı.

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