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15 Temmuz şehidi Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Erol Olçok, eline bayrak alıp cuntacılara meydan okuyan milletin yiğit bir evladıydı"

İHA

15 Temmuz şehidi Erol Olçok ve oğlu için mevlit okutuldu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: "Erol Olçok, eline bayrak alıp cuntacılara meydan okuyan milletin yiğit bir evladıydı"

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketi Çorum'un Mecidiyekavak köyünde mevlit okutuldu.
15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için Çorum'un Mecidiyekavak köyünde mevlit okutuldu. Kur'anı Kerim, Mevlidi Şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Erol Olçok, kardeşi Erdoğan Olçok, oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.
15 Temmuz'da Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını dile getiren AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “O gün bu aziz millet büyük bir kahramanlık destanı yazdı. Abdullah Tayyip kardeşimizle birlikte göğsünü kurşunlara siper eden ve kendini feda eden Erol Olçok ağabeyimiz de o kahramanlardan birisi. Erol Olçok fikirleriyle bu harekete çok büyük katkılar yaptı. Aynı zamanda bir dava adamı olduğunu ortaya koydu. Çok güzel fikri olan insanlar olabilir ama 'hadi' dediğiniz zaman merminin önüne çok kişi çıkmaz. O fikirleriyle öne çıkan bir isimdi, AK Parti’nin önde gelen şahsiyetlerindendi, ama çağrıya uyarak sokağa çıkan, eline bayrak alıp cuntacılara meydan okuyan bir adamdı, milletin yiğit bir evladıydı. Böyle bir dava adamı ve gönül insanı zor gelir” dedi.
Olçok ailesinin Çorum'un Mecidiyekavak köyünde yaptırdığı köy camisinde düzenlenen programa Erol Olçok'un kardeşi Cevat Olçok ile AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum İl Jandarma Komutanı Alb. İlhan Uzunoğlu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 22 dönem AK Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve vatandaşlar katıldı.

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