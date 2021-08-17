

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Mülteci meselesini insani açıdan değerlendirmek lazım, Hepimiz karşısında Esed diye bir zalim var. Kendi şehirlerini bombalıyor. İnsanlar dağlara kaçıp kendi canlarını kurtarmaya çalışıyor" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çorum´da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Partisinin il binasında, partilerle bir araya gelen Özhaseki, "CHP´nin son dönemlerde iki net stratejisi var. Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve AK Parti ile Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Gidince ne olacak? Sizin bir programınız var mı? Hayırlı bir işiniz var mı? Yok. Kaç senedir muhalefettesiniz, oyunuz da artmıyor. Onun için herkesle bir araya gelmeye gayret ediyorlar. Bir tarafa İYİ Parti´yi alıyorlar, bir taraflarına da millete bile söylemekten utandıkları HDP´yi alıyorlar. Onlardan destek almadan hareket edemiyorlar. 50 yıldır bu milletin başına bela olan, terör örgütünün temsilcisi olanları yanınıza nasıl alırsınız. Bunlar Türkiye´yi bölmek istemiyorlar mı? Evlatlarımızın katilleri değil mi? İkinci stratejileri ise algı operasyonu. Olmayanı olmuş gibi göstermek, yalan söylemek. Son dönemlerin modası oldu. İstanbul´da sürekli, `AK Parti mecliste önümüzü kesiyor´ diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi´ne şu ana kadar 2 bin 179 teklif gitmiş. Yüzde 98´ine `evet´ demişiz. Ne zaman önünüzü kesmişiz sizin. Hayır dediğimiz konularda da yanlış işler var ama trol ordusu bizimle ilgili algı operasyonu yapıyor" diye konuştu.

`AFGANİSTAN´TAN GELMESİNLER DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ´

Mülteci sorununa da değinen Özhaseki, "Mülteci meselesini insani açıdan değerlendirmek lazım, Hepimiz karşısında Esed diye bir zalim var. Kendi şehirlerini bombalıyor. İnsanlar dağlara kaçıp kendi canlarını kurtarmaya çalışıyor. Bunlar gelince kapılarını kapatacaksın, başka ülkeler gibi ceza mı yazacaksın? Ülkelerinde güven, huzur ve can güvenliği olduğunda elbette yavaş yavaş gidecekler. Ama gidene kadar onların sevk ve idaresini doğru şekilde yapacağız. Afganistan tarafından da gelmesinler diye elimizden geleni yapıyoruz. Bu sınırlar boşuna çekilmedi. O yüzden de müthiş bir gayret var. İnşallah orada da huzur olur, millet evlerinden ve yuvalarından çıkmak zorunda kalmaz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-17 16:26:08



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