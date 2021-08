AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Mülteci sorunu meselesinde çok şey söylenebilir, bizim için esas olan bunların yeniden ülkelerine gönderilmesidir" AK Partili Özhaseki’den gündeme ilişkin açıklamalar "Suriye'de Esed diye bir zalim var, babasından beri millete zulüm ediyor, kendi şehirlerini bombalıyor, İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyorlar"

AFAD açıkladı! Can kaybı artıyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son dönemlerde gündeme gelen mülteci sorunu ile ilgili açıklamada bulunarak, “Mülteci sorunu meselesinde çok şey söylenebilir. Bu kompleks bir iş. Birkaç açıdan değerlendirilebilir. Bizim için esas olan bunların yeniden ülkelerine gönderilmesi. AK Parti’nin stratejisi de bunun üzerine kurulu. Afganistan tarafından gelmesin diye elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi. AK Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret eden Özhaseki, burada gündeme ilişkin acıkmalarda bulundu.

Mülteci sorunu meselesinde çok şey söylenebileceğini dile getiren Özhaseki, “Bu kompleks bir iş. Birkaç açıdan değerlendirilebilir. Hepimiz insanız. Esad diye bir zalim var. Babasından beri millete zulüm ediyor. Kendi şehirlerini bombalıyor. İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyor. Kaçanların ırkına bakılmaz. Bir kısmı da Türk. Onlar geldiklerinde kapıları mı kapatacaksınız. Macaristan gibi tel örgümü çekeceksiniz. Fransa gibi mülteciye su verene ceza yazarım mı diyeceksiniz. Hangi insani duygularla böyle bir şey yapılabilir ki. İşin daha sonra onların sevk ve idaresi eğitimi, çalışma hayatının düzenlenmesi çok kolay değil. Hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Hepsini boş beleş vara gibi sokaklarda görmekte günahtır. Sanayiye giden çalışanlar var. Bizim için esas olan bunların yeniden ülkelerine gönderilmesi. AK Parti stratejisi de bunun üzerine kurulu. Can güvenliği meselesi kalmayacak bu insanlarda ülkelerine yavaş yavaş gidecekler. Gidene kadar bizler onların sevk ve idaresini yapmak için çalışacağız. Afganistan tarafından gelmesin diye elimizden geleni yapıyoruz. O sınırlar boşuna çekilmedi, müthiş bir gayret var. İnşallah orada huzur ve sükun olur. Millet evlerinden çıkmazlar diye dua ediyoruz” diye konuştu.

CHP’nin özellikle belediyecilik yapma gibi bir niyeti olmadığını savunan Özhaseki, “Ankara ve İstanbul da şu ana kadar taş üzerine taş koymadı. Temel atmama ve iş yapmama programları yapıyorlar. Buda herhalde onların sistemi olsa gerek. Geçenler de haksızlık etmeyelim Adana’da tek katlı bir kreş inşaatına başlamaya niyetlenmişler. Büyükşehir belediyesinde suphanallah boncuğu gibi büyükşehir belediye başkanları ve milletvekilleri dizilmişler temel atıyorlar. Allah devamını getirsin diye dua ediyoruz. İnşallah güzel hizmetler yaparlar. Arada bir de heykel açılışları da yapıyorlar” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kılıçdaroğlu ile başlayan süreçte iki net stratejisinin bulunduğunu anlatan Özhaseki, “Birincisi Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı ve Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Ne olacak kardeşim. Gidince ne olacak. Gidince ne yapacaksınız. Bir programınız var mı? Türkiye’nin hayrına yapacak bir programınız var mı. Ortaya koyduğunuz somut bir öneriniz var mı? Hayır hayır hayır. Millet sizi seviyor mu? Kaç senedir muhalefettesiniz. Oyunuz artıyor mu? Hayır. Ama tek düşünceleri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de ne olursa olsun. Herkesle bir araya gelmeye gayret ediyorlar. Bir tarafa iyi Partiyi alıyorlar. Bir taraftan da millete söylemekten utandıkları bir parti var. Ama millet çok iyi görüyor. PKK’nın siyasi partisi. Ondan destek aldıklarını da söylemiyorlar. Utanıyorlar. Hatta HDP’liler bunlara çıkışınca Ankara İstanbul’u sayemizde aldınız. Niye utanıyorsunuz. Buraları sayemizde aldınız dedikleri zaman baktılar ki iş kötüye gidecek, kopacak bunlarda niye olmasın. HDP diye meşru bir parti var. Yarın bir gün bakanlık versek ne olur gibi büyük bir ses çıkaramadılar ama mırıldanmaya başladılar. Öyle bir öfke seli kabardı ki söyleyen 23 kişi bile sözünü yuttu. Bir daha tekrar edemedi. 50 yıldır milletin başına bela oldular. Evlatlarımızın katili bir siyasi örgüte af ederseniz, terör örgütüne lanet okuyup, terör örgütü diyemeyen meclisteki temsilcilerini nasıl ortak alırsınız. Bunlar Türkiye’yi bölmek istemiyorlar mı? Perişan etmek istemiyorlar mı? Bunu da silahla gerçekleştirmek için millete kan kusturmadılar mı? Evlatlarımızın katili değil mi bunlar. Evet. Bunlar nasıl ortak alırsınız, nasıl bakanlık verirsiniz. Hangi bakanlığı vereceksiniz. İçişleri mi? Milli Savunma mı? Milli Eğitim Bakanlığı mı? Nasıl ortak alırsınız” şeklinde açıklama da bulundu.

Algı operasyonlarına da sert tepki gösteren Özhaseki, şunları kaydetti:

“Hem yerel de hem genelde iki stratejik ortaklıkları var. Dikkat edin emin olun hepsi buna çıkıyor. İkinci stratejileri de algı operasyonları. Algı ne demek. Çok çirkin bir kelime. Hiçbirimiz de olmaması gerekiyor. Yalan demek, iftira demek. Var olmayanı var gibi göstermeye çalışmak. İkiyüzlülük demek. Riyakarlık demek. Son dönemlerin modası da bu. Durmadan söyledikleri şu var, AK parti önümüzü kesiyor diyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde şu ana kadar 2 bin 179 teklif gitmiş. Büyükşehir Belediyesi diyor ki biz bunları teklif ettik kabul edin. Bizim bunları reddetmemiz lazım değil mi? Biz güçlüyüz ya. Hayır yüzde 98’ine evet demişiz. Ne zaman önünüzü kestik. Yüzde 2 içerisinde yanlış işler var. İki cihan bir araya gelsin buna izin vermeyiz. Ama bunların trol ordusu bizimle ilgili algıyı devam ettiriyor. Algı ordusu hücumda ve teyakkuz halinde. Mesela burada beni takip ediyorlar. Ağzımdan yanlış bir şey çıkarsa hemen saldıracaklar ahlaksızca saldıracaklar. Böyle trol orduları var. Ama umurumuzda değil. Dikkate almıyoruz. Seçimler gelmeden önce dediler ki, Ankara ve İstanbul’un hükümete mi ihtiyacı var dediler. Sonra dediler ki hükümet önümüzü kesiyorlar Bakanlığa sorduk bunlara kendi beklediklerinin üzerinde kaynak aktarılmış. Her gün borçlanma istiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’dan itibaren 25 sene boyunca aynı misyon AK Parti olarak İstanbul’a yaptığımız borç miktarı 21 milyar, 35 milyarda müteahhit borç miktarı var. Bunlar ne istemişler peki iki yılda 19 milyar. Bizim ki neredeyse bir milyara tekabül eden borçlanma. Sene sonuna kadar 60 milyara çıkacağını söylüyor grup başkanvekilimiz. Bunların iş görme becerisi de yok. Öz gelirleri artırma cihetinde gayretleri de yok. Bunlar işbaşına gelmeden önce işçinin, emekçinin, alın terine saygısızlık etmeyeceğiz. Kimseyi işten çıkarmayacağız dediler. Hatta çıkaran namussuzdur, şerefsizdir dediler. Peki ne oldu? İstanbul’da 12 bin kişiyi işten çıkardılar. Bunların yerine 18 bin kişi alındı. Hem de ortaklarımız dedikleri adamlarla paylaşım yaparak. Allaha şükürler olsun AK Parti ailesi olarak başta cumhurbaşkanımız ve ekibi doğruları söylemeye devam edeceğiz. Çalışacağız gayret edeceğiz."

Pandemi dönemini başarıyla yürüten 3 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu kaydeden Özhaseki, “Pandemi dünyanın tepesine 1.5 senedir çöktü. Herkes sağlık ordusunu seferber etmeye insanların canını korumaya odaklandı. Bu konuda dünyada başarılı üç ülke varsa birisi Türkiye’dir. İnsanımıza hizmet vermeye sağlık ordumuz devam etti. Pandemi döneminde 26 tane hastane açıldı. 1,5 yıldır cumhurbaşkanımız açılış yapmaya devam ediyor. Ekonomideki büyüme bunun göstergesi. Son çeyrekte yüzde 7 büyüyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Pandemi de kapanma sonucu hizmet sektöründe bir takım işletmeler zorda. Onlarla ilgili hükümetimizin aldığı kararlar ve tedbirler var. Özellikle son 12 aydır piyasada bir canlılık var. Ekonominin çarkları dönmeye devam ediyor. Birileri dışarıda iş tuttuğu bir takım figüranlarla iş kötüye gidiyor diye bağırttırıyorlar. Bunu her şehirde yaşadık. Bir lider geliyor veyahutta orada kendilerine göre bir ortak oluşturmaya çalışıyorlar. Birde uyduruk televizyonları var. Eline mikrofonu alan ateş püskürüyor. Gerçek esnafla uzaktan alakası yok. Sahneye alıyorlar mecliste konuşturuyorlar emekliyim diyor başka şey çıkıyor. Algı operasyonları da ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar” diye konuştu.

