Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

İHA

Barış Boyar, birincilik kürsüsünü kimseye kaptırmıyor

Türkiye’nin en başarılı badminton antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak bir kez daha kupa sevinci yaşadı.
Badminton sporunun gelişmesinde, ulusal ve uluslararası alanda başarıların gelmesinde büyük pay sahibi olan ve onlarca milli sporcu yetiştirerek Türkiye’nin en başarılı antrenörleri arasında yer alan Barış Boyar, 1315 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da yapılan Masterlar Türkiye Badminton Şampiyonası’nda +40 kategorisinde tüm rakiplerini yenerek bir kez daha kupa sevinci yaşadı. Boyar, Türkiye Badminton Şampiyonası'nda +40 yaş 'Master Tek Erkekler2 kategorisinde ve +40 yaş 'Master Çift Erkekler' kategorisinde partneri Zafer Şahin’le birlikte Türkiye şampiyonu oldu.

"Tek gayemiz gençlere örnek olmak"
Tek gayesinin gençlere örnek olmak olduğunu belirten Boyar, "Bundan daha önemlisi de, spora gönül vermiş, yıllarını bu alana adamış, spora yeni başlamış insanlarla bir arada olmak, sohbet etmek, geçmişte yaşanan anıları yad etmek ve yeni anılar biriktirmektir. Bu sayede spor yapmanın insanların, psikososyal gelişiminde önemli bir yeri olduğu, insanların sosyal ve psikolojik bakımdan aktif kılmanın en kolay yolunun spordan geçtiği tekrar tekrar hatırladık. Yaşadığım bu güzelliklerden dolayı tüm katılımcı hocalarımıza, abilerimize ve dostlarımıza minnettarım. Daima spor ve sporcunun yanında olan, desteklerini hiç esirgemeyen ve bu güzellikleri yaşamamıza vesile olan, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Belediye Başkan Yardımcımız İsmail Yağbat’a, Osmancık Kaymakamımız Ayhan Akpay’a, Gençlik Spor İl Müdürümüz Haşim Eğer’e, Kulüp Başkanımız Nadir Solak ve tüm yönetim Kurulumuza ve emeği geçen herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
2015 tarihinden itibaren son 6 yıldır Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğunu ilan eden Barış Boyar, her yıl iki altın, 2019’da bir altın bir gümüş madalya kazanırken 20152019 tarihleri arasında da 5 kez üst üste Balkan şampiyonu oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ÇESOB’tan sel bölgesine yardım
YEREL HABERLER ÇESOB’tan sel bölgesine yardım
TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birışık: “Hedefimiz dünyaya damızlık hayvan satışı yapmak”
YEREL HABERLER TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat Birışık: “Hedefimiz ...
Çorum Belediyesi’nden Mecitözü’ne asfalt desteği
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi’nden Mecitözü’ne asfalt desteği
Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler
YEREL HABERLER Dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler
Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
YEREL HABERLER Osmancık Akçakoca sakinlerinden kaldırım talebi
Fotoğraf mezadının geliri Ahbap Platformu'na bağışlanacak
YEREL HABERLER Fotoğraf mezadının geliri Ahbap Platformu'na ...
Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal temizlik testi bu merkezde yapılıyor Türkiye'de hijyen testlerini kamu kurumları arasında Hitit Üniversitesi gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Türkiye'de satışa sunulan maskelerin mikrobiyal ...
Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ödül
YEREL HABERLER Kaymakam'dan yaz kur'an kursunda kurs öğrencilerine ...
Vakalar arttı, Çorum'da Yaylabaşı köyü 14 gün karantinaya alındı
YEREL HABERLER Vakalar arttı, Çorum'da Yaylabaşı köyü 14 gün ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Mülteci sorunu meselesinde çok şey söylenebilir, bizim için esas olan bunların yeniden ülkelerine gönderilmesidir" AK Partili Özhaseki’den gündeme ilişkin açıklamalar "Suriye'de Esed diye bir zalim var, babasından beri millete zulüm ediyor, kendi şehirlerini bombalıyor, İnsanlar canlarını kurtarmaya çalışıyorlar"
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: "Mülteci ...
Özhaseki: Mülteci meselesini insani açıdan değerlendirmek lazım
YEREL HABERLER Özhaseki: Mülteci meselesini insani açıdan ...
Sarı kategoride bulunan Sungurlu'da aşılanma oranı 74,3'e yükseldi
YEREL HABERLER Sarı kategoride bulunan Sungurlu'da aşılanma oranı ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.