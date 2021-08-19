20 günlük asker, kalp krizinden öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 20 gün önce askere gittiği öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, memleketi Çorum´da toprağa verildi.

Çorlu ilçesinde vatani görevini yapmaya başlayan Piyade Er İlhan Öztürk, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, uçakla önce Merzifon Havaalanı´na ardından da kara yoluyla memleketi Çorum´da getirildi. 20 günlük asker olduğu öğrenilen Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu babaevine getirilerek, helallik alındı. İlhan Öztürk için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı´nda tören düzenlendi. Cenazede baba Ali Öztürk ve anne Gültaze Öztürk, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Öztürk´ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Öztürk'ün cenazesi, Seydimçakallı köyünde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-19 15:01:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.