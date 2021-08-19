20 günlük asker, kalp krizinden öldü

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevini yapan Piyade Er İlhan Öztürk (26), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 20 gün önce askere gittiği öğrenilen Öztürk'ün cenazesi, memleketi Çorum´da toprağa verildi.
Çorlu ilçesinde vatani görevini yapmaya başlayan Piyade Er İlhan Öztürk, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, uçakla önce Merzifon Havaalanı´na ardından da kara yoluyla memleketi Çorum´da getirildi. 20 günlük asker olduğu öğrenilen Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu babaevine getirilerek, helallik alındı. İlhan Öztürk için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı´nda tören düzenlendi. Cenazede baba Ali Öztürk ve anne Gültaze Öztürk, güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine Öztürk´ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Öztürk'ün cenazesi, Seydimçakallı köyünde toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-08-19 15:01:44
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