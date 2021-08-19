Müftü Köksal, Kur'an kursu öğrencilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti

Sungurlu İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve Şube Müdürü Hidayet Türkel, yaz Kur'an kurslarını ziyaret ederek kursiyer öğrencilerle sohbet etti.

İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Ümit Camii yaz kursunda Kur'an'a geçen öğrencilere Kur'anı Kerim hediye etti. Ayrıca Müftülük olarak çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Yaz Kur'an kurslarının önemine değinen Müftü Köksal, öğrencilere kursa katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kurs bitiminde de bilgilerini taze tutabilmeleri için kurslarla ve camilerle irtibatlarını devam ettirmelerini ve sürekli tekrar etmeleri gerektiğini ifade etti.

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