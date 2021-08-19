Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu

Yerli aşı mı Çin aşısı mı daha etkili?

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Köy ziyaretlerini sürdüren Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçeye bağlı Beyyurdu, Gökçeköy, Beşdam ve Gafurlu köylerinde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Muhtarlardan köylerinde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Görmüş, köy halkı ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Köylerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için imkanlar doğrultusunda çaba gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Görmüş, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşların talep ve şikayetlerinin giderileceğini söyledi.

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