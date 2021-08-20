Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası: 2 ölü, 2 yaralı



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, husumetli olan 2 aile arasında çıkan ve karışlıklı av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, gece Mecitözü ilçesine bağlı Alancık köyünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Karakuş ve Çidem aileleri, sınır olan arazilerine yakın bölgede karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saçmaların hedefi olan Ali Karakuş (40) ve Endercan Çidem'in (63) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Karakuş ve Celal Çidem ise ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ve jandarma ekipleri, hastanede önünde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-20 13:36:02



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