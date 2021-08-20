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Asayiş komandolar geçici görevle Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi Komandolar sel bölgesinde arama, kurtarma, tahliye ve destek çalışmalarına katılacak

İHA

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Çorum Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli askerler geçici görevle Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi.

Asayiş komandolar geçici görevle Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi Komandolar sel bölgesinde arama, kurtarma, tahliye ve destek çalışmalarına katılacak

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Çorum Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında görevli askerler geçici görevle Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz Bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle, Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınları sonrasında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerce icra edilen, arama, kurtarma, tahliye ve destek çalışmaları kapsamında; Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, 19 Ağustos 2021 günü saat:17.00’dan itibaren Sinop iline görevlendirilmiştir. Her türlü afette olduğu gibi milletinin emrinde görev yapan Jandarma Teşkilatı, Batı Karadeniz Bölgesinde meydana gelen afette de tüm imkân, kabiliyet ve ekipmanları ile milletimizin yanında olmaya ve milletimizin yaralarını sarmak üzere görevlerini yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Açıklamada ayrıca, "Çorum İl Jandarma Komutanlığı olarak, sel ve su baskınlarında zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizle birlikte hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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