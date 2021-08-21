Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM'da çocuğunun kendisine gösterilmediği gerekçesiyle bunalıma girdiği belirtilen Mustafa Y. (40) girdiği kuaför işletmesinde pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Polis ekipleri, Mustafa Y.'yi ikna etmek ve alıkoyduğu kuaför işletmesi sahibini serbest bırakması için müzakere başlatıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Karakeçili Mahallesi Kültür Sokak'ta bulunan bir kuaför salonunda meydana geldi. Çocuklarını göremediği gerekçesiyle bunalım geçiren ve daha önce de intihara teşebbüs ettiği öğrenilen Mustafa Y., pompalı tüfekle kuaför salonuna girerek rastgele ateş açmaya başladı. İşyerinden kaçan müşteriler durumu polise haber verdi. Mustafa Y., işyeri sahibini alıkoyarak dükkan içinde ateş açmaya devam etti. Pompalı tüfekle yaklaşık 10 el ateş açan Mustafa Y.'nin kuaför salonunun sahibini tanımadığı da belirtildi.

İşyeri çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri M.Y.'yi, ismi henüz öğrenilemeyen kuaför işletmecisini serbest bırakması için ikna etmeye çalışıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-21 19:07:18



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