Berber çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı, ikna çalışmaları sürüyor

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Çorum'da bir şahıs pompalı tüfekle girdiği berber dükkanında bir kişiyi rehin aldı. Polisin şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Albayrak Caddesi’nde bulunan berbere elinde pompalı tüfekle giren şahıs, iş yerinde çalışan bir kişiyi rehin aldı. İş yeri sahibinin dükkana gelmesini isteyen kişiyi ikna çabaları sürerken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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