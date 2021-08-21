Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (3)

REHİNEYİ 4 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI, ANCAK TESLİM OLMADI
Çorum'da pompalı tüfekle ateş açarak girdiği kuaför işletmesinde bulunan 4 kişiyi serbest bıraktıktan sonra işyeri sahibi Yasin Kılıçkıran'ı silahla tehditiyle tutan Mustafa Y.'nin rehine krizi 4 saat sürdü. Eşinden ayrıldığı ve çocuğunu göremediği gerekçesiyle eylemi gerçekleştirdiği ifade edilen Mustafa Y., güvenlik güçlerinin ikna görüşmeleri sonucu rehin aldığı işyeri ortaklarından Kılıçkıran'ı saat 21.20 sıralarında serbest bıraktı. Özel Harekat ekiplerinin çevrede önlem aldığı olayla ilgili Mustafa Y., tüm çabalara rağmen silahını birakıp teslim olmadı. Endişeli bekleyiş sürüyor.
Bu arada Mustafa Y.'nin ayrıldığı eşinin, beraberinde çocuğu ile birlikte bir başka ilde sığınma evinde kaldığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum ÇORUM, (DHA)-
2021-08-21 21:59:27
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