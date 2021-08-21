Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (4)

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5 SAAT SONRA İKNA EDİLİP TESLİM OLDU

Çorum'da pompalı tüfekle ateş açarak girdiği kuaför işletmesinde bulunan işyeri sahibi Yasin Kılıçkıran ile beraber 5 kişiyi alıkoyan Mustafa Y., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzekareci polis ekiplerininin 5 saat süren çalışması sonucu silahını bırakarak, ikna edildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda, işletmede maddi hasar oluşurken, alıkonulan vatandaşlar da tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. İkna edilen saldırgan, gözaltına alınırken, olayla soruşturma başlatıldı DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-21 23:12:10



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