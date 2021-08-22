Çorum'da halk ekmek 1,25 lira oldu

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Çorum Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek fabrikası, 200 gram ekmek fiyatını 1,25 TL olarak belirledi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum’da ekmeğe zam yapılarak 1.75 TL'ye satılmaya başlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı ve BELTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Lemzi Çöplü, 200 gramlık halk ekmeğin 1,25 TL’den satılacağını duyurdu.

Lemzi Çöplü, “Artan girdi fiyatları nedeniyle ekmek, Halk Ekmek büfelerinde 1,25 TL’den satılacak. 23 Ağustos Pazartesi gününden itibaren güncel fiyatlar geçerli olacak” dedi.

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