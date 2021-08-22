Çorum'da düzenlenen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu Festivale 52 ilden 96 kulüp katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da düzenlenen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu Festivale 52 ilden 96 kulüp katıldı

İHA

Çorum'da düzenlenen motosiklet festivali renkli görüntülere sahne oldu Festivale 52 ilden 96 kulüp katıldı

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve ÇESOB öncülüğünde Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen ve bu yıl 2. düzenlenen Hitit Motosiklet Festivali, adeta nefesleri kesti. 52 ilden 96 kulübün katılığı festival, renkli görüntülere sahne oldu.
Fuar Alanı’nda yüzlerce motor tutkununun bir araya geldiği festival öncesi ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun’un da eşlik ettiği şehir turu atıldı. Daha sonra festivalin düzenleneceği Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerine geçen motor tutkunları burada gerçekleştirilen yarışma, motor show, konser ve havai fişek gösterileriyle unutulmaz bir gün yaşadı.
Festivalin açılış töreninde konuşan Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, bu yıl düzenledikleri festivale Türkiye’nin değişik 52 şehrinden 96 kulübün katıldığını söyledi. Uzun, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve motosikletçi esnafına da katkılarından dolayı teşekkür etti.
Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve ÇESOB Başkanı Recep Gür ise yaptıkları konuşmalarda motor tutkunlarını dünyanın merkezi Çorum’da konuk etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Konuşmaların ardından ip çekme, yumurta taşıma ve ağır ilerleme yarışması düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini ise protokol mensupları takdim etti.
Geceyi de kamp kurarak Atahan Atlı Spor Kulübü tesislerinde geçiren motor tutkunları gerçekleştirdikleri motor showları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Rock konseri ve havai fişek gösterileriyle coşkunun tavan yaptığı festival sonunda motor tutkunları bir sonraki seneye buluşmak üzere memleketlerine mutlu bir şekilde döndüler.
Festivalin açılış programına Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetici ve personelleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da halk ekmek 1,25 lira oldu
YEREL HABERLER Çorum'da halk ekmek 1,25 lira oldu
Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan ...
Çorum’da dolunay görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Çorum’da dolunay görsel şölen sundu
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (4)
YEREL HABERLER Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ...
Çorum’da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra polise teslim oldu Olayda ölen ya da yaralanan olmazken zanlının iki kez intihara teşebbüs ettiği öğrenildi Savaş alanına dönen kuaför dükkanında rehineler korku dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Çorum’da 4 kişi rehin alan saldırgan 5 saat sonra ...
Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 kişiyi serbest bıraktı
YEREL HABERLER Çorum'da pompalı tüfekli saldırgan rehin tuttuğu 4 ...
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (3)
YEREL HABERLER Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ...
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2)
YEREL HABERLER Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ...
Berber çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı, ikna çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Berber çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı, ikna ...
Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu
YEREL HABERLER Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ...
Çorum'da korkutan çatı yangını
YEREL HABERLER Çorum'da korkutan çatı yangını
MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu kutlu mücadeleyle zilletin karartmaya çalıştığı geleceğimizi aydınlık yarınlara buluşturacağız" "Emperyalistlerin taşeronluğunu yaparak Türkiye'nin altını oyma heveslilerini ibretle takip etmekteyiz"
YEREL HABERLER MHP Çorum İl Başkanı Agah ...
Çorum Belediyesi, 13 bin ağacı toprakla buluşturdu Kentte kişi başına düşen yeşil alan miktarı 16.6 metrekareye yükseldi
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi, 13 bin ağacı toprakla ...
Çorum'da 4 katlı binanın çatı katı, alev alev yandı
YEREL HABERLER Çorum'da 4 katlı binanın çatı katı, alev alev yandı
Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a geldi Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın: "Filistin denildiği zaman aklımıza Peygamber Efendimizin hadisleri ve Kudüs geliyor. Kudüs bizim kalbimiz" Kalkilya Belediye Başkanı Dr. Haşim Elmasri: "Türk kardeşlerimiz Osmanlı döneminden bugüne kadar hep yanımızda oldular"
YEREL HABERLER Filistin Kalkilya heyeti kardeş şehir Çorum'a ...
AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan: "Kırankışla barajı bu yıl tamamlanacak"
YEREL HABERLER AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan: "Kırankışla ...
Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da aileler arasında silahlı çatışma: 2 ölü, 2 ...
Asayiş komandolar geçici görevle Sinop'un Türkeli ilçesine gönderildi Komandolar sel bölgesinde arama, kurtarma, tahliye ve destek çalışmalarına katılacak
YEREL HABERLER Asayiş komandolar geçici görevle Sinop'un Türkeli ...
Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Çorum'da husumetli ailelerin tüfekli kavgası: 2 ölü, ...
Kavuncu ve Ahlatcı’dan Çorum'da esnaf turu
YEREL HABERLER Kavuncu ve Ahlatcı’dan Çorum'da esnaf turu
Hobi amaçlı yetiştirdi: şimdi kendisine ek gelir olacak Bahçesine diktiği frenk üzümü ilçeye alternatif ürün olacak
YEREL HABERLER Hobi amaçlı yetiştirdi: şimdi kendisine ek gelir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.