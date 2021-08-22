Kuaförde tüfekle ateş açıp 4 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği erkek kuaföründe ateş açıp 4 kişiyi 5 saat rehin almasının ardından gözaltına alınan Mustafa Yılmaz (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'birden fazla kişileri hürriyetinden yoksun kılma', 'korku ve panik yaratacak şekilde ateşli silah kullanma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum ÇORUM, (DHA)-

2021-08-22 18:58:48



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