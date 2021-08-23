Koçhisar isale hattına 34 bin 165 metre boru döşenerek yüzde 64'ü tamamlandı 2021 yılında hizmete girecek isale hattı kentin 30 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayacak

Çorum'da yaklaşık 30 yıl içme suyu ihtiyacını karşılaması öngörülen Koçhisar Barajı 2. kısım içme suyu isale hattında çalışmalar 2021 yılında tamamlanacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kentte sürdürdüğü çalışmaların bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi ve içme suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynadığını kaydeden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çorum Koçhisar Barajı 2. kısım içme suyu isale hattının tamamlanması ile Çorum il merkezinin 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanmış olacağını söyledi.

Koçhisar Barajı'ndan alınacak yıllık 12 milyon metreküp su 53 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Çorum il merkezine içme suyu olarak verileceğini kaydeden Genel Müdür Yıldız, "İsale hattı inşaatında 45 bin 550 metre boru temin edilmiş, 11 adet yatay sondaj yapılmış ve 34 bin 165 metre boru döşenerek yüzde 64 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında tesisin tamamlanması planlanmaktadır. Tesisin tamamlanması ile Çorum ilinde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli içme suyu temin edilecektir" şeklinde konuştu.

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