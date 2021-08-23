Çorum FK'nin yeni hocası belli oldu

2. Lig Kırmızı Grup ekibi Çorum FK, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

Sezon başında takımın başına getirilen Aykan Atik ile sezon başlamadan sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Çorum FK yönetimi, zaman kaybetmeden yeni hoca ile anlaşmaya vardı. Uzun yıllar Süper Lig'de futbol oynayan ve 3 büyük kulüp formasını da giyen Ahmet Yıldırım, Çorum FK’nın yeni teknik direktörü oldu.

Çorum FK'den yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanı Fatih Özcan'ın Ankara'da yürütmüş olduğu görüşmeler neticesinde Teknik Direktörlük görevine Ahmet Yıldırım getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Ahmet Yıldırım’a görevinde başarılar dileriz" denildi.

Teknik direktörlük kariyerinden Mersin İdman Yurdu, Körfez, Pendik, Fethiye, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor,Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kastamunspor, Şanlıurfaspor ve son olarak Sarıyer’de görev yapan Ahmet Yıldırım, Çarşamba günü başlayacak yeni sezon hazırlıklarının son aşamasından itibaren Çorum FK’nın başında olacak.



Ahmet Yıldırım kimdir?

1974 yılında Amasya'da dünya'ya gelen Ahmet Yıldırım kariyeri boyunca 400'e yakın resmi maçta forma giydi. Sol ayaklı stoper olan Ahmet Yıldırım aynı zamanda orta saha ve orta sahanın sol tarafında da oynama fırsatı buldu. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 2 tane süper lig şampiyonluğu ve bir tane de Türkiye kupası şampiyonluğu bulunmaktadır. Galatasaray ile oynadığı 19992001 sezonu arasında UEFA Avrupa kupası şampiyonluğu ve süper kupa şampiyonluğunu da yaşayarak kariyerine bu kupaları da eklemiştir. Ahmet Yıldırım Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ta da forma giyme şansı bulmuştur. Ahmet Yıldırım'ın kariyeri boyunca 15 tane de golü bulunmaktadır. Futbolculuk kariyeri boyunca başarılı bir performans sergilemiş ve futbolu bıraktıktan sonra da teknik direktör olarak görev yapmaya başlamıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.