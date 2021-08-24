Sungurlu'da korona-virüs denetimi

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde, kaymakamlık tarafından oluşturulan denetim ekipleri yoğunluk olabilecek kamuya açık alanları denetleniyor.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele aşabilmek için tüm vatandaşlarımızı Sağlık kurumlarımıza, Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Mobil aşı noktalarına aşı olmaya davet ediyoruz. Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen aşınızı olun, güvende olun. Aşı ile beraber maske, mesafe ve hijyen kurallarını da unutmayalım. En küçük bir sempton belirtisi olduğunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurup gerekli testlerimizi yapalım. Bu salgından hep birlikte sorumlu davranarak, dayanışma içerisinde kurtulacağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, aşılama çalışmalarında büyük özveri göstererek çalışan, katkısı ve emeği olan herkese teşekkür ediyoruz” denildi.

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