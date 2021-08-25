Covid-19'a yakalanan solist, televizyon programını balkondan yaptı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da internet yayını yapan bir yerel televizyon kanalında müzik programı yapan solist İbrahim Sarıca, Covid-19'a yakalanınca programı karantinada olduğu apartman dairesinin balkonundan yaptı. Soliste saz ekibi de bina önündeki platformda eşlik etti.

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de yayınlanan 'Akustik Perde' programının solisti İbrahim Sarıca, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Yapılan tetkik ve muayenelerin ardından Sarıca'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantina süreci başlayan Sarıca, yayınlanan programla ilgili kanal yöneticileriyle görüştü. Programın karantinada olduğu apartman dairesinin balkonundan yapılması kararlaştırıldı. Belediye görevlileri, canlı yayın ekibi ve müzisyenlerden oluşan 15 kişilik ekip, Sarıca'nın evinin bulunduğu sokağa ses ve canlı yayın sistemi kurdu. Kanal yöneticilerinin sürprizini memnuniyetle karşılayan Sarıca, Web TV'den canlı yayınlanan bir saatlik konser verdi. Sarıca, konserin ardından yaptığı konuşmada, organizasyonun Covid-19'la mücadelede kendisine de moral olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-25 11:19:59



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