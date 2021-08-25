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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi

İHA

Korona virüse yakalanan müzisyen, evinin balkonundan konser verdi

Çorum’da internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalında canlı yayınlanan müzik programında şarkılar seslendiren müzisyen, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle stüdyoya gidemeyince, bu haftaki canlı yayını karantinaya girdiği evinin balkonundan yaptı.
Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV'de pazartesi günleri yayınlanan "Akustik Perde" programının solisti İbrahim Sarıca, korona virüs testinin pozitif çıktığını bu nedenle canlı yayına katılamayacağını kanal yöneticilerine iletti. Bunun üzerine bu haftaki yayını akıştan kaldırmayı düşünen kanal yönetimi, Sarıca’nın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmesi üzerine evinin bulunduğu sokağa canlı yayın ve ses sistemini kurdu. Karantinaya girdiği evinin balkonundan şarkılarını seslendiren Sarıca’ya mahalle sakinleri de eşlik etti.
Tüm korona virüs hastalarını şifalar dileyen Sarıca, “Bugün çok farklı yerdeyiz. Maalesef korona virüse ben de yakalandım. Çok farklı duygular içerisindeyim. Eşim ve çocuğum başta olmak üzere hepinizi çık seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, en önemlisi sağlıkla kalın. Ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. İyi geldiniz, iyi ki varsınız” dedi.

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