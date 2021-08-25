Çorum'da göletlere 944 bin balık yavrusu bırakıldı

Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, su ürünleri kaynaklarında nesli tehlike ve baskı altında olan stoklarının desteklenmesi için yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında ülke genelinde 50 milyon, Çorum'daki su kaynaklarına ise 944 bin adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakıldığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan su kaynaklarının balıklandırılması projesinin 6 yıldır titizlikle yürütüldüğünü kaydeden İl Müdürü Sarı, "Geçen yıl Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde üretilen sazan balığı yavrularından talebimiz doğrultusunda ilimize 57 bin adet tahsis edilmiş ve Derekargın, Akçakoyun, Evyaka, Seyitnizam, Kuyumcu, Laçin ve Gökçedoğan göletlerine bırakılmıştı. Bu yıl ise talebimiz üzerine Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden tahsis edilerek Yağmurdere, Alacahüyük, Gölbel, Alembeyli, Hacılarhanı, İnegazili, Derekargın göletlerine ve Alaca, Koçhisar ve Obruk Baraj Göletlerine toplam 944 bin 140 adet yavru sazan balığı bırakıldı. Bu projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 santimetre'den küçük balıkların avlanmaması, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için bırakılan yavruların en az bir kez üremesine imkan tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır." şeklinde konuştu.

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