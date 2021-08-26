Yaralı kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı.

Karayolları ekipleri, ÇorumSungurlu karayolu üzerinde kanadından yaralı halde buldukları kulaklı orman baykuşunu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli de yaralı baykuşu Çorum Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü'ne götürdü. Kulaklı orman baykuşunun tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

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