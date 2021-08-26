Kadınlar bazlama yapmayı öğrendi

Sungurlu İlçe Tarım Müdürlüğü, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortak açılan 'Bazlama' kursu tamamlandı.
Sungurlu Halk Eğitim Merkezi’nde açılan 'Bazlama' kursuna 25 kursiyer başvururken, 21 kursiyer kursu tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Verilen eğitimlerde kursiyerler bazlamanın yapımını öğrendiler. Bazlama kursuna katılan kursiyerler eğlenceli ve keyifli bir eğitim aldıklarını ifade ederek bu imkanı kendileriune sağlayanlara teşekkür ettiler.
İlçe kalkından gelen yoğun talep üzerine 'Bazlama' kursunun tekrar açılacağı ve kayıtların devam ettiği bildirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.