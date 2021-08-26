Kaymakam Görmüş’ten milli güreşçilere ödül

Türkiye'yi Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda temsil eden başarılı güreşçiler Mert İlbars, Tansel Can Örtücü ve Samet Yaldıran düzenlenen törenle ilçe kaymakamı tarafından ödüllendirildi.

Rusya’nın Ufa kentinde düzenlenen Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde 87 kilogramda Dünya 3.’sü olan Tansel Can Örtücü, 60 kilogramda Dünya 3.’sü olan Mert İlbars ve Almanya’da yapılan gençler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Dünya 3.’sü olan Samet Yaldıran için ödül töreni düzenlendi.

Mahmut Atalay Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, oda başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, güreşçilerin aileleri ve sporcular katıldı.

"İlçem adına ve ülkem adına mutluyum, gururluyum" diyen Kaymakam Görmüş, “Sporcularımızı hem ülkem adına hem de ilçem adına tebrik ediyorum. Çok çok mutlu ve gurur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün de kendilerine moral vermek, aileleriyle bu sevinci yaşamak ve kendilerine naçizane hediye vermek için burada toplandık” dedi.

Tabii ki de en büyük fedakarlığı siz değerli aileleri yapıyor diyen Kaymakam Görmüş, “Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz adına çok değerli sporcular yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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