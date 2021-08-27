Sokakta silahlı saldırıda sırtından vuruldu

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. (27), kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Elvan E., hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçış anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kubbeli Caddesi´nde meydana geldi. Bir yakını ile sokakta yürüyen Elvan E. adlı erkek, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulan Elvan E.´nin yardımına çevre esnafı koştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Elvan E., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, saldırganın kaçış anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-27 17:31:57



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