Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da üzerinde beyaz çarşaf bulunan kişi, park halindeki motosikleti çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 24 Ağustos´ta Fatih Caddesi´nde meydana geldi. Bir binanın önünde park halinde bulunan motosiklet, çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığını gören sahibi, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından, beyaz çarşaflı bir kişinin motosikleti çaldığını tespit etti. Görüntülerde şüphelinin üzerindeki çarşafı çıkarıp başına kask takarak, motosikletle uzaklaştığı görüldü. Motosiklet 2 gün sonra terk edilmiş halde bulunurken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-28 11:43:37



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