Motosiklet hırsızı kameralara yakalandı

Çorum'da bir apartmandan motosiklet çalan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.
İlginç hırsızlık olayı, Fatih Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Ana caddeden binaya giren kişi, binanın sığınak bölümündeki motosikleti çaldıktan sonra kask takarak binadan uzaklaştı.
Olaydan iki gün sonra söz konusu motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede ise motosikletin plakası ve ayaklığının yerinde olmadığı belirlendi.
Polis ekipleri, hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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