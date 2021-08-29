Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ağır yaralandı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM´da, otomobilde yüksek sesle müzik dinleyen gruptan kimliği belirsiz bir şüpheli, kendilerini uyaran köylülere tabancayla ateş açıp, kaçtı. Olayda Muhammet K., ağır yaralanırken, jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saatlerinde, merkeze bağlı Seydim köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köye otomobille gelen 3 kişi, evlerin bulunduğu bölgede yüksek sesle müzik açıp gürültü yaptı. Durumdan rahatsız olan köylüler, grubu uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şüphelilerden biri tabancayla rastgele ateş açtı. Olayda kasığı ve bacağına mermi isabet eden Muhammet K., yaralandı. Şüpheli saldırgan ve arkadaşları aynı araçla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralı Muhammet K., ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Jandarma, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-29 12:35:07



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