Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin önünde oturan dört kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin önünde oturan dört kişi yaralandı

İHA

Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin önünde oturan dört kişi yaralandı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin bahçesinde oturan dört kişi yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Varinli caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu o sırada cadde üzerinde bulunan kahvehanenin bahçesinde oturan 4 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar bir araca da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan F.K, F.Ç, K.K. ve C.Ö, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan olayın ardından gazetecilere bir açıklama yapan görgü tanığı gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz kahvenin önünde sohbet ediyorduk. Silah sesi geldi. Sonrasında herkes kaçışmaya başladı. 4 kişi vuruldu. Kahveye doğru silah atıldı ama olayı gerçekleştirenleri görmedik. Söylediklerine göre ilerde kavga edenler varmış. Sonra 3 el ateş sesi duyduk. Ne olduğunu bizde bilmiyoruz” dedi.
Polis, olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum’da cinayet
YEREL HABERLER Çorum’da cinayet
Sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde oturan 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde ...
Kına gecesinde kan aktı Dayı, damat ve annesini yaraladı
YEREL HABERLER Kına gecesinde kan aktı Dayı, damat ve annesini ...
Çorum’da okullar yüz yüze eğitime hazır Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek: “Önceliğimiz öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığı”
YEREL HABERLER Çorum’da okullar yüz yüze eğitime hazır Çorum İl ...
Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ağır yaralandı
YEREL HABERLER Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ağır yaralandı
Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı
YEREL HABERLER Kına gecesinde damat yeğeni ve annesini bıçakladı
Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köylülerle tartışan grup ateş açtı: 1 yaralı
Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı
YEREL HABERLER Tartışmada anne-oğul silahla yaralandı
Motosiklet hırsızı kameralara yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızı kameralara yakalandı
Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada
YEREL HABERLER Beyaz çarşaflı motosiklet hırsızı kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.