Taksisini gelin aracı yaptı, cama 'taksimetreyi mutluluğa açtım' yazdı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da taksi şoförü Yiğit Can Özdemir (24), kullandığı taksiyi düğününde gelin aracı yaptı, arka camına 'Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum' yazdı.

Kentte taksicilik yapan Yiğit Can Özdemir, eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayı Buket Başoğlu (24) ile hayatını birleştirdi. Özdemir, kullandığı taksiyi gelin aracı olarak süsledi. Yiğit Can Özdemir, aracın arka camına, 'Bu sefer taksimetreyi mutluluğa açtım, sonsuzluğa gidiyorum' yazdı. Damat Özdemir'in babaevinden aldığı gelin Buket Başoğlu, taksinin ön koltuğuna oturdu. Gelin alma merasiminin ardından Özdemir'in mesai arkadaşları da düğünde taksilerden konvoy yaptı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-08-30



