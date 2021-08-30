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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kargı’da 30 Ağustos törenle kutlandı

İHA

Kargı’da 30 Ağustos törenle kutlandı

Milli Mücadele'nin kaderini değiştiren büyük zaferin 99. yılı, Kargı’da da törenle kutlandı.
Kaymakamlık ve belediye başkanlığına ait çelenklerin Atatürk anıtına sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma J. Asb. Çvş. Lütfiye Dudar tarafından yapıldı.
J. Asb. Çvş. Lütfiye Dudar, "Bu zafer ülkemizi parçalamak hatta yok etmek isteyen güçler tarafından yıllar boyu sinsice hazırlanan planların, o gün için sonuncusu olan Sevr paçavrasının yırtılıp atıldığı, yeni Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı tarihi bir zaferdir’’ dedi.
Kargı Kaymakamlığı’nda düzenlenen kutlama törenine, Kaymakamı Abdulhamid Uyar, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Yunus Emre Yılmaz, Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ceyda Öznur Gürel, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yard. Ömer Alay, İlçe Müftüsü Mahmut Uluşahan, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, kurum ve okul müdürleri, öğretmenler ile emniyet ve askeri personeller katıldı.
Konuşmanın ardından anma töreni sona erdi.

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