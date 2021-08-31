Çorum’da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlıyor

Çorum’da “Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı” kapsamında 2021 yılı sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası yarın başlıyor.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, aşılama programı ile ildeki tüm büyükbaş hayvanların aşılanmasının hedeflendiğini söyledi. Sarı, hayvan varlığının hastalık gelmeden önce aşılanmasının ekonomiye katkısı olacağına dikkat çekti.

Şap hastalığının, salgın bir hastalık olması, tedavi masraflarının yanı sıra hayvanlarda et ve süt veriminde kayıplar yaşanması ve genç buzağılarda ölüme neden olmasından dolayı aşılamanın büyük önem arz ettiğinin altını çizen Sarı, "Bu amaçla ilimiz genelindeki tüm mahallelerde iki aylık yaştan büyük büyükbaş hayvanlarımıza, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli sağlık personelimiz tarafından şap aşısı yapılacaktır. Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Ayrıca sevk edilecek büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı son 12 ay içerisinde en az 2 kere aşılanmış olması ve ikinci aşılamanın da son 6 ay içinde yapılmış olması gerekmektedir. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4. maddesi gereğince; Yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2021 yılı için 15 bin 203 TL idari para cezası verilmesi hükmü mevcuttur. Şap Aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek olup, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyecektir. Aşılama Programı; İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından yürütülecektir. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için İl ve İlçe Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. Hayvan yetiştiricilerimizin şap aşılama programına göstereceği yoğun ilgi, İlimizde Şap ile mücadelemizi kolaylaştıracaktır" dedi.

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