Çorum'da kaçak makaron operasyonu

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Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 490 bin adet bandrolsüz makaron sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda iki şahsın kullandığı araçlar içinde yapılan aramada 1 milyon 490 bin adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen bandrolsüz makaronlara el konulurken, şüpheli iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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