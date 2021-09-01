Sungurlu’da ev yangını korkuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu’da ev yangını korkuttu

İHA

Sungurlu’da ev yangını korkuttu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Çıkan yangında evde bulunan eşyalar yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde İhsan Sarıyerlioğlu’na ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında evde bulunan eşyalar tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal tesisleri hizmete açıldı 30 yataklı sosyal tesis sporun her branşına hizmet verecek
YEREL HABERLER Osmancık'ta yapımı tamamlanan belediyespor sosyal ...
Çorum’da adli yıl açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca; "Hakimlik ve avukatlık mesleğinin son yıllarda ciddi badireler atlattı" Baro başkanı Kenan Yaşar: "Bizler sorumluluk bilinci ile eleştiren, katkı sağlayan; adalet, insan hakları, hukuk devleti ilkelerini gözeten mücadelemize devam edeceğiz"
YEREL HABERLER Çorum’da adli yıl açılışı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet ...
Silahlı `yüksek sesle müzik dinleme´ kavgası kamerada
YEREL HABERLER Silahlı `yüksek sesle müzik dinleme´ kavgası kamerada
Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi
YEREL HABERLER Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi
Milli Eğitim müdürü'nden başarılı öğrencilere ödül
YEREL HABERLER Milli Eğitim müdürü'nden başarılı öğrencilere ödül
Çorum'da kaçak makaron operasyonu
YEREL HABERLER Çorum'da kaçak makaron operasyonu
Çorum’da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası başlıyor
YEREL HABERLER Çorum’da sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası ...
Mecitözü’ndeki cinayete 2 tutuklama
YEREL HABERLER Mecitözü’ndeki cinayete 2 tutuklama
Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler unutulmadı
YEREL HABERLER Kargı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitler ...
Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
YEREL HABERLER Çorum'daki festivalde yöresel tatlar yarıştı
Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Sungurlu'da büyük zafer'in 99. yıl dönümü kutlandı
AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Komşuluk ilişkilerimiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde devam edecektir" AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu: "Balkanlar ile kurduğumuz güçlü bağların nişanesi ve Türkiye'nin sadece Türkiye'den ibaret olmadığının en bariz göstergesidir"
YEREL HABERLER AK Partili Milletvekili Kavuncu: "Komşuluk ...
Kargı’da 30 Ağustos törenle kutlandı
YEREL HABERLER Kargı’da 30 Ağustos törenle kutlandı
Taksisini gelin aracı yaptı, cama 'taksimetreyi mutluluğa açtım' yazdı
YEREL HABERLER Taksisini gelin aracı yaptı, cama 'taksimetreyi ...
Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kahvehanenin önünde oturan dört kişi yaralandı
YEREL HABERLER Çorum’da silahlı kavga: 4 yaralı 2 grup arasında ...
Çorum’da cinayet
YEREL HABERLER Çorum’da cinayet
Sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde oturan 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında silahlı kavga; kahvehanede önünde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.