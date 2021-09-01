Sarı: "Kayıpları en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" Çorum'da ayçiçeği hasadı yapan biçerdöverlere sıkı denetim

Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, ilde ayçiçeği tarlalarında hasada başlandığını belirterek, "Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da İl Müdürlüğümüz olarak iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız" dedi.



Çalışmalarda dane kaybını en aza indirebilmek için herkese düşen görevler olduğunu hatırlatan Çorum Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, "Bu görevleri yerine getirirken en hassas olması gerekenlerse takdir edersiniz ki biçerdöver operatörleridir. Bu anlamda biçerdöver operatörlerinin eğitimine büyük önem vermekteyiz. Biçerdöverle hasat edilen alanda, dane kayıplarını sıfıra yakın bir seviyeye indirmek biçerdöver kullanıcılarının elindedir. Bunun içinse; operatör belgesi olmayan kişiler hasat yapmamalı, tam olarak olgunlaşmamış ürünler hasat edilmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yapılmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kuruması beklenmeli, sabah erken ya da akşam saatlerinde rutubet çok daha fazla olacağından hasat yapılmamalı, bir tarladan diğerine geçerken mutlaka biçerdöver ayarları kontrol edilmeli, elekler sık sık temizlenmelidir." diye konuştu.



Kıraç arazilerde buğday yerine alternatif ürün olması ve gelirinin yüksek olması nedeniyle ayçiçeğinin tercih edildiğini aktaran Orhan Sarı, "Çiftçilerimiz genel olarak ayçiçeğinden buğdaya göre daha memnun, çünkü kazancı biraz daha yüksek. Ayçiçeği genel olarak masrafsız bir ürün, sadece tohum masrafı var. Gübre ve ilaç kullanmıyorsunuz, bu nedenle çiftçilerimiz net bir gelir elde ediyor, o nedenle ayçiçeğini tercih ediyor. Bu yıl verimin dekara 300320 kilogram olacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz." şeklinde konuştu.



Danesi çerez olarak da tüketilen ayçiçeğinin çoğunlukla yağlık yetiştirildiğini, geriye kalan küspesinin de yüksek oranda protein barındırmasından dolayı karma yem üretiminde kullanıldığını dile getiren Sarı, hububat hasadı döneminde çiftçilerin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için muhtarlara biçerdöver sahibi ve köy halkı adına sözleşme yapmaları, herhangi bir sorun yaşanması halinde hukuken mağdur olmamaları için tavsiyede bulundu. Ürün kaybının ise üreticimizin cebinden çıkacağı için özellikle dane kayıplarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca yangın çıkma ihtimaline karşı çiftçilerin ve operatörlerin çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek çiftçilerimize hayırlı bol kazançlar diledi.

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