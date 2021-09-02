Hitit Üniversitesi müzik bölümü özel yetenek sınavı başvuruları başladı

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, müzik bölümü özel yetenek giriş sınavı başvuruları başladı.

910 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek olan özel yetenek sınavı için ön kayıt başvuruları http://kayit.hitit.edu.tr/ adresinden online olarak 8 Eylül 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

Adayların özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilmeleri için 2021TYT sınavından en az 150 puan almaları gerekirken, 20212022 eğitimöğretim yılı özel yetenek sınavı ile müzik bölümüne 30 öğrenci alınacak. Müzik bölümü özel yetenek sınavı birinci aşama eleme sınavı ve ikinci aşama seçme sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada adayların müziksel işitme ve algılama performansları değerlendirilecek, bu aşamadan en az 40 puan alan aday ikinci aşamaya geçmeye hak kazanacak. İkinci aşamada ise adayların çalgı, ses (şan) ve solfejdeşifre performansları değerlendirilecek.

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