Bakanlıktan Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, kuraklıktan etkilenen köylerin içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum İl Özel İdaresine 1 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ı ziyaret ederek, İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ı makamında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ceylan, Çorum'un bütün köylerinde içme suyu hattı bulunduğunu, ancak yaşanan kuraklık nedeniyle bazı köylerde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Çorum'da yeni su kaynakları bulunması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü dile getiren Ceylan, "Çevre ve şehircilik Bakanımız, kuraklıkla mücadele kapsamında ilk etapta Çorum'a 1 milyon lira gönderilmesi talimatını verdi. Önümüzdeki hafta İl Özel İdaremizin hesabına aktarılacak. İhtiyaç duyulması halinde önümüzdeki süreçte yeni destekler de sağlanabilir." şeklinde konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Bakan Murat Kurum ile görüştü, ödenek hafta başı özel idare hesabına geçecek özellikle de bazı köylerde içme suyu konusunda sıkıntı yaşandığını belirtilmesi üzerine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü açıkladı.

Talebi makul karşılayan Bakan Kurum’un Çorum için ilk etapta 1 milyon TL ödenek gönderilmesi talimatını verdiğini anlatan Ceylan, sabah saatlerinde görüştüğü ilgili genel müdürünün ödenek talebiyle ilgili dosyayı imzaladığını söylediğini, önümüzdeki haftanın ilk günlerinde 1 milyon ödeneğin İl Özel İdaresi hesabına aktarılacağını kaydetti.

Bakan Kurum’a verdiği destekten dolayı teşekkür eden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da ihtiyaç duyulması halinde önümüzdeki süreçte yeni desteklerin de sağlanabileceğini açıkladı.

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